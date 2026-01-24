ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.