تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ مساءً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

