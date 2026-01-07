معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.