ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة Icon أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال Icon قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب Icon مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن Icon القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول Icon انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين Icon التركي متحدث رسمي للهيئة العامة للنقل Icon تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية Icon هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ Icon

السعودية اليوم

ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت أمانة محافظة جدة، 3 مواقع مخالفة في جنوب المحافظة، تُستخدم في تجميع وتخزين الإطارات المستعملة وغير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن أعمالها المتواصلة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، والحد من المخالفات البيئية ومخاطر السلامة العامة.

ورصدت الفرق الميدانية مواقع تُستغل من قبل عمالة في تجميع وتخزين كميات كبيرة من الإطارات التالفة، وإعادة تدويرها بطرق غير نظامية، ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة، فضلًا عن أضرارها البيئية والأمنية.

استعادة أرض حكومية جديدة على الواجهة البحرية بجدة

إحباط توزيع 290 كجم من السمك الفاسد في جدة

ونفذت الأمانة حملة شارك فيها عددٌ من الجهات ذات العلاقة، إذ جرى التعامل مع المواقع المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، إلى جانب تسليم المضبوطات للجهة المختصة تمهيدًا لإتلافها وفق الأنظمة المعتمدة.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الممارسات المخالفة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستهدفات تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة البيئية.

 

