ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة، 3 مواقع مخالفة في جنوب المحافظة، تُستخدم في تجميع وتخزين الإطارات المستعملة وغير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن أعمالها المتواصلة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، والحد من المخالفات البيئية ومخاطر السلامة العامة.
ورصدت الفرق الميدانية مواقع تُستغل من قبل عمالة في تجميع وتخزين كميات كبيرة من الإطارات التالفة، وإعادة تدويرها بطرق غير نظامية، ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة، فضلًا عن أضرارها البيئية والأمنية.
ونفذت الأمانة حملة شارك فيها عددٌ من الجهات ذات العلاقة، إذ جرى التعامل مع المواقع المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، إلى جانب تسليم المضبوطات للجهة المختصة تمهيدًا لإتلافها وفق الأنظمة المعتمدة.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الممارسات المخالفة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستهدفات تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة البيئية.