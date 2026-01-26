Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج في الرياض

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٦ مساءً
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وبحسب الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض

محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض

“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات

“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا...

السعودية اليوم
محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض
السعودية اليوم

محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم...

السعودية اليوم
“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات
أخبار رئيسية

“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ...

أخبار رئيسية
برعاية الملك سلمان.. انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض غدًا
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. انطلاق المؤتمر الدولي لسوق...

أخبار رئيسية
أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير
السعودية اليوم

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة...

السعودية اليوم