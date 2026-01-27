Icon

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير Icon إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ Icon ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض Icon إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت Icon الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والإثيوبية، واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنها ضبطت (23) معدة تُستخدم في تجريف ونقل التربة، مؤكدة استمرار متابعتها ورصدها لأي ممارسات تُشكّل اعتداءً على الموارد الطبيعية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج في الرياض

ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج في الرياض

محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض

محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير
السعودية اليوم

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة...

السعودية اليوم
“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ في الحفر ولا انقطاع للخدمات
أخبار رئيسية

“مشاريع الرياض” تكشف ملابسات انهيار الشمال: خطأ...

أخبار رئيسية
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج في الرياض
السعودية اليوم

ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض غدًا
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. انطلاق المؤتمر الدولي لسوق...

أخبار رئيسية
محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب المُقام بالرياض
السعودية اليوم

محافظ الأحساء يزور منتدى الاستثمار في التعليم...

السعودية اليوم