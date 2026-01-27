وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والإثيوبية، واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنها ضبطت (23) معدة تُستخدم في تجريف ونقل التربة، مؤكدة استمرار متابعتها ورصدها لأي ممارسات تُشكّل اعتداءً على الموارد الطبيعية.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.