ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية، والهندية، والإثيوبية، واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنها ضبطت (23) معدة تُستخدم في تجريف ونقل التربة، مؤكدة استمرار متابعتها ورصدها لأي ممارسات تُشكّل اعتداءً على الموارد الطبيعية.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.