Icon

موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين Icon ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم Icon غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة Icon ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث Icon “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا Icon القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره Icon حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ Icon قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم ضبط 1938 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 2064 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 2064 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 2059 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 2059 مركبة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد