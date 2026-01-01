موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم ضبط 1938 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.