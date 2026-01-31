Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 19975 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٤ مساءً
ضبط 19975 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 3 / 8 / 1447هـ الموافق 22 / 1 / 2026م إلى 9 / 8 / 1447هـ الموافق 28 / 1 / 2026م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19975) مخالفًا، منهم (12906) مخالفين لنظام الإقامة، و(3918) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3151) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 18200 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 18200 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1716) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (01%)، كما تم ضبط (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (11) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23472) وافدًا مخالفًا، منهم (21862) رجلاً، و(1610) نساء.

خامسًا: تم إحالة (16595) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1820) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (14867) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد