ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بمحمية الملك خالد الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاقتلاعهم الأشجار دون ترخيص في محمية الملك خالد الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، و (5) ذخائر منوعة، ومنشار كهربائي، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وقطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.