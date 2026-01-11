Icon

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بمحمية الملك خالد الملكية

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بمحمية الملك خالد الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاقتلاعهم الأشجار دون ترخيص في محمية الملك خالد الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، و (5) ذخائر منوعة، ومنشار كهربائي، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وقطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض

يصل وزنه لـ 11 كجم.. رصد النسر الأسمر في محمية الملك خالد الملكية

