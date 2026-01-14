ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.