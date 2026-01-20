ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

Icon

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (6) وافدين (رجلان و 4 نساء)، لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وأوضح الأمن العام، في بيان له مساء اليوم أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

