ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

ضبطت شرطة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (6) وافدين (رجلان و 4 نساء)، لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وأوضح الأمن العام، في بيان له مساء اليوم أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.