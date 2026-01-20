أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك طرح 17 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025 بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة انطلاق مناورات تمرين «رماح النصر 2026» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي
ضبطت شرطة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (6) وافدين (رجلان و 4 نساء)، لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.
وأوضح الأمن العام، في بيان له مساء اليوم أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
📹 شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (6) وافدين لممارستهم الدعارة. pic.twitter.com/cYbYk4Z6l9
— الأمن العام (@security_gov) January 20, 2026