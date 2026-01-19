ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة 2504 طلاب وطالبات يفوزون بجوائز المراكز الأولى لمسابقة بيبراس موهبة 2025 الموارد البشرية تُعلن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات برشلونة يخسر أمام ريال سوسيداد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.