ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٧ مساءً
ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

