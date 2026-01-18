ضبط 7.4 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان القادسية يفوز على الحزم بخماسية وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة
نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 11 يناير حتى السبت 17 يناير 2026، ضمن الجهود التنظيمية لتعزيز السلامة المرورية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7,468 دراجة مخالفة؛ حيث تصدرت منطقة الرياض بعدد 3,936 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,821 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ551 مخالفة، تلتها محافظة الطائف بـ189 مخالفة، والمدينة المنورة بـ154 مخالفة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها الميدانية في مختلف المناطق للحد من المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات الآلية، وتعزيز السلامة لقائدي الدراجات ومستخدمي الطريق على حد سواء.