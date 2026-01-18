Icon

ضبط 7.4 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
ضبط 7.4 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 11 يناير حتى السبت 17 يناير 2026، ضمن الجهود التنظيمية لتعزيز السلامة المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7,468 دراجة مخالفة؛ حيث تصدرت منطقة الرياض بعدد 3,936 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ1,821 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ551 مخالفة، تلتها محافظة الطائف بـ189 مخالفة، والمدينة المنورة بـ154 مخالفة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها الميدانية في مختلف المناطق للحد من المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات الآلية، وتعزيز السلامة لقائدي الدراجات ومستخدمي الطريق على حد سواء.

