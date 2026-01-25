Icon

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية واسعة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2026م حتى السبت 24 يناير 2026م، أسفرت عن ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة للإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لاستخدام الدراجات الآلية.

قد يهمّك أيضاً
المرور: ضبط 222 دراجة آلية مخالفة

المرور: ضبط 222 دراجة آلية مخالفة

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع مستخدمي الطريق ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية والتعليمات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد