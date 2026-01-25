ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية واسعة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2026م حتى السبت 24 يناير 2026م، أسفرت عن ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة للإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لاستخدام الدراجات الآلية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع مستخدمي الطريق ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية والتعليمات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.