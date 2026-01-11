إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية منظمة لضبط الدراجات الآلية المخالِفة، ضمن جهد رسمي يستهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وذلك خلال الفترة من الأحد 4 يناير 2026م إلى السبت 11 يناير 2026م.
وأسفرت الحملة عن تسجيل 7,439 مخالفة دراجة آلية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات المستمرة لتعزيز انضباط مستخدمي الدراجات الآلية، والحد من السلوكيات المرورية الخطرة.