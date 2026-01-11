ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية منظمة لضبط الدراجات الآلية المخالِفة، ضمن جهد رسمي يستهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وذلك خلال الفترة من الأحد 4 يناير 2026م إلى السبت 11 يناير 2026م.

وأسفرت الحملة عن تسجيل 7,439 مخالفة دراجة آلية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات المستمرة لتعزيز انضباط مستخدمي الدراجات الآلية، والحد من السلوكيات المرورية الخطرة.