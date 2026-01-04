Icon

مخاوف من هروب رجال الأعمال

ضريبة 5% على ثروات مليارديرات كاليفورنيا تثير الجدل

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
ضريبة 5% على ثروات مليارديرات كاليفورنيا تثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

حالة من الجدل في أمريكا، بعد اقتراح مبادرة شعبية في كاليفورنيا لفرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 5% على المليارديرات ومخاوف من أن تكون سببا في هجرة الأثرياء من الولاية، مما يسبب ضرراً اقتصادياً أكبر من فائدتها.

وتقدمت نقابة عمال الرعاية الصحية التي تمثل أكثر من 120 ألف عامل صحي، بالمبادرة المعروفة بـ«قانون ضريبة المليارديرات 2026»، بهدف جمع عشرات المليارات لتعويض تخفيضات فيدرالية متوقعة في تمويل الرعاية الصحية.

ما هي ضريبة الـ 5%؟

وفي حال إذا تم جمع توقيعات كافية (نحو 875 ألف توقيع) ووافق الناخبون عليها في انتخابات نوفمبر 2026، ستفرض الضريبة 5% على صافي ثروة الأفراد الذين يتجاوزون مليار دولار، بناءً على إقامتهم في كاليفورنيا اعتباراً من 1 يناير 2026.

وتشمل الثروة الخاضعة للضريبة الأسهم، السندات، الأعمال التجارية، الفنون، المقتنيات، الملكية الفكرية، مع استثناء العقارات وبعض الحسابات التقاعدية، كما يمكن دفع الضريبة على مدى خمس سنوات مع رسوم إضافية 7.5% سنوياً على الرصيد المتبقي.

وقدر مكتب التحليل التشريعي غير الحزبي في الولاية أن الضريبة قد تجمع «عشرات المليارات»، لكن الرقم الدقيق غير مؤكد بسبب تقلبات أسعار الأسهم وإجراءات تجنب الضريبة المحتملة من المليارديرات.

