Icon

ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon  معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر Icon ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية Icon 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 Icon ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج Icon جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إنه في حال لم يتم توثيق العقد من قبل الأطراف، وكانت هناك رغبة في التعديل على بيانات العقد، يمكن لأحد الأطراف رفض العقد، أما إذا لم يتم توثيق العقد من قبل الأطراف خلال 7 أيام من تاريخ إرساله للتوثيق، فإن حالة العقد تصبح “مسودة”.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

قد يهمّك أيضاً
هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
السعودية اليوم

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول...

السعودية اليوم
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
السعودية اليوم

توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

السعودية اليوم
هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟
السعودية اليوم

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد...

السعودية اليوم