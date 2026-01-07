ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة
قالت شبكة إيجار إنه في حال لم يتم توثيق العقد من قبل الأطراف، وكانت هناك رغبة في التعديل على بيانات العقد، يمكن لأحد الأطراف رفض العقد، أما إذا لم يتم توثيق العقد من قبل الأطراف خلال 7 أيام من تاريخ إرساله للتوثيق، فإن حالة العقد تصبح “مسودة”.
كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.