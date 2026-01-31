ضوابط التسجيل الإلزامي للمنشآت في ضريبة القيمة المضافة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير التنظيمية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت الجديدة، مؤكدة أن “حجم المبيعات المتوقع” خلال الـ 12 شهراً المقبلة هو الأساس الذي يُحتسب بناءً عليه حد التسجيل الإلزامي.

وأوضحت الهيئة، عبر منصتها الرسمية في “إكس”، أن المنشآت ملزمة بإتمام عملية التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ وصول إيراداتها للحد الإلزامي، وهو 375,000 ريال.

فئات التسجيل

وبيّنت الهيئة تفاصيل فئات التسجيل وفقاً للإيرادات السنوية كالتالي:

التسجيل الإلزامي: لكل من يمارس نشاطاً اقتصادياً تتجاوز إيراداته السنوية 375,000 ريال.

التسجيل الاختياري: للمنشآت التي تتراوح إيراداتها ما بين 187,500 ريال و375,000 ريال.

غير مؤهل للتسجيل: للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال.