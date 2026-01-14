Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

طبول صينية تشعل الحماس وتمنح مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية نكهة خاصة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٧ صباحاً
طبول صينية تشعل الحماس وتمنح مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية نكهة خاصة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مباراة المنتخب الصيني أمام نظيره الأسترالي ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™، حضورًا لرابطة مشجعي منتخب “التنين”، الذي تمكن من انتزاع فوز ثمين، بهدف نظيف سجله اللاعب بنغ شياو.

وأضفت رابطة مشجعي المنتخب الصيني حضورًا ونكهة خاصة للمباراة التي أقيمت في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وسط أجواء حماسية وحيوية على المدرجات طوال مجريات اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا...

بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

وحرصت الرابطة على التواجد المبكر في المدرجات وتنظيم التشجيع، من خلال الهتافات المتواصلة ورفع الأعلام واللافتات الخاصة بالمنتخب، في مشهد عكس مستوى عاليًا من التفاعل والدعم المعنوي للاعبين داخل الملعب، ما لفت أنظار وسائل الإعلام الحاضرة، وساهم في تحفيز المنتخب تحت 23 عامًا للتسجيل والفوز.

وعكست حماسية رابطة المشجعين التزامهم بدعم منتخبهم خارج أرضه، حيث أسهم حضورهم في خلق أجواء تنافسية إيجابية داخل الملعب، وأظهروا روحًا رياضية عالية وتفاعلًا مع مجريات المواجهة الصعبة، التي شهدت تسجيل هدف أسترالي ملغى.

ويأتي هذا التفاعل ضمن أجواء مميزة تشهدها بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™، في صورة تجسد البعد الجماهيري والإنساني للبطولة القارية، ويجسِّد روح الوحدة والطموح التي تجمع شعوب آسيا.

يشار إلى أن الصين تسعى للفوز في مباراتها المقبلة ضد المنتخب التايلندي يوم الأربعاء المقبل في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، والتأهل إلى دور ربع النهائي، للمنافسة على لقب البطولة في نسختها السابعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد