طبول صينية تشعل الحماس وتمنح مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية نكهة خاصة

شهدت مباراة المنتخب الصيني أمام نظيره الأسترالي ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™، حضورًا لرابطة مشجعي منتخب “التنين”، الذي تمكن من انتزاع فوز ثمين، بهدف نظيف سجله اللاعب بنغ شياو.

وأضفت رابطة مشجعي المنتخب الصيني حضورًا ونكهة خاصة للمباراة التي أقيمت في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، وسط أجواء حماسية وحيوية على المدرجات طوال مجريات اللقاء.

وحرصت الرابطة على التواجد المبكر في المدرجات وتنظيم التشجيع، من خلال الهتافات المتواصلة ورفع الأعلام واللافتات الخاصة بالمنتخب، في مشهد عكس مستوى عاليًا من التفاعل والدعم المعنوي للاعبين داخل الملعب، ما لفت أنظار وسائل الإعلام الحاضرة، وساهم في تحفيز المنتخب تحت 23 عامًا للتسجيل والفوز.

وعكست حماسية رابطة المشجعين التزامهم بدعم منتخبهم خارج أرضه، حيث أسهم حضورهم في خلق أجواء تنافسية إيجابية داخل الملعب، وأظهروا روحًا رياضية عالية وتفاعلًا مع مجريات المواجهة الصعبة، التي شهدت تسجيل هدف أسترالي ملغى.

ويأتي هذا التفاعل ضمن أجواء مميزة تشهدها بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™، في صورة تجسد البعد الجماهيري والإنساني للبطولة القارية، ويجسِّد روح الوحدة والطموح التي تجمع شعوب آسيا.

يشار إلى أن الصين تسعى للفوز في مباراتها المقبلة ضد المنتخب التايلندي يوم الأربعاء المقبل في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، والتأهل إلى دور ربع النهائي، للمنافسة على لقب البطولة في نسختها السابعة.