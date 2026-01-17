طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غدٍ الأحد، داعية الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة إلى المشاركة في المزايدة عبر منصة “أبشر”.
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الخدمة متاحة إلكترونياً للتسهيل على المستفيدين، مشيراً إلى أن الوصول للخدمة يتم باتباع الخطوات التالية:
-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
-اختيار أيقونة “خدمات” من تبويب “خدماتي”.
-اختيار قطاع “المرور”.
-النقر على خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.