طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غدٍ الأحد، داعية الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة إلى المشاركة في المزايدة عبر منصة “أبشر”.

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الخدمة متاحة إلكترونياً للتسهيل على المستفيدين، مشيراً إلى أن الوصول للخدمة يتم باتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار أيقونة “خدمات” من تبويب “خدماتي”.

-اختيار قطاع “المرور”.

-النقر على خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.