طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد عبر منصة أبشر.

وأشار المرور عبر حسابه بمنصة إكس إلى أن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

واستعرض المرور، طريقة الوصول للخدمة، وذلك عن طريق؛ دخول المستفيد لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.