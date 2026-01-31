طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأحد عبر منصة أبشر.

وقال المرور عبر حسابه بمنصة إكس إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

واستعرض المرور طريقة الوصول للخدمة، وذلك عن طريق؛ دخول المستفيد لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.