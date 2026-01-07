طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، لتمكين الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 8 يناير، ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول عبر أربع خطوات تبدأ بالدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وبعدها اختيار المرور، وصولًا إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني وإتمام إجراءات المشاركة.