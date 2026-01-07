طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، لتمكين الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يستمر حتى يوم غد الخميس 8 يناير، ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول عبر أربع خطوات تبدأ بالدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وبعدها اختيار المرور، وصولًا إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني وإتمام إجراءات المشاركة.