Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فترة استقبال الطلبات من 15 فبراير إلى 5 مارس

طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٦ مساءً
طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرح 11 موقعًا تعدينيًّا للمنافسة في مجمع كسارات الصمان بالمنطقة الشرقية، في إطار سعيها إلى تحفيز الاستثمارات التعدينية، وتعزيز الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية في قطاع التعدين، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

المواقع التعدينية المطروحة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة مخصصة للبحص ومواد الكسارات، وتغطي مساحتها 9 كيلومترات مربعة، مشيرًا إلى أن فترة استقبال الطلبات تمتد من 15 فبراير إلى 5 مارس 2026، وذلك عبر منصة “تعدين” الرقمية، فيما تتضمّن مراحل المنافسة، التسجيل في المنافسة، وتأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة، تليها مرحلة إعلان نتائج المزايدة والشركات الفائزة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية

وتهدف الوزارة من تخصيص المجمعات التعدينية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز معايير الحوكمة، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة...

السعودية اليوم
رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في سواحل الشرقية

السعودية اليوم
رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات
السعودية اليوم

رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6...

السعودية اليوم