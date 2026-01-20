طرح 17 مشروعًا عبر منصة “استطلاع”

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 17 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة)؛ وتهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى التعريف بظاهرة التقسيم المخالف للوحدات السكنية والمتطلبات والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يناير 2026م.

من جانبها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية للاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بدارسة التقييم البيئي الإستراتيجي)؛ بهدف ضمان دمج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إعداد مشاريع الإستراتيجيات قبل اعتمادها، وتحقيق التكامل البيئي في تطبيق الإستراتيجيات بما يحد من الآثار البيئية والصحية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 فبراير 2026م.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة)؛ وتهدف من خلاله وزارة السياحة إلى تطوير عدد من مواد اللائحة المتصلة بفئات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة، ونطاق الخدمات السياحية المقدمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 فبراير 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات)؛ وتهدف من خلاله وزارة الداخلية إلى البحث عن المعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق اللائحة على أرض الواقع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 فبراير 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.