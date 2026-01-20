طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية

إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر والربع الرابع من 2025 هلال شهر شعبان يُزيّن السماء اليوم ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز ضبط 17 مكتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية فيصل بن بندر يرعى حفل افتتاح فندق سوفيتيل الرياض رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة؛ مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.