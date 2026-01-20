Icon

طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية
المواطن - واس

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة؛ مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.

