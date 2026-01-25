طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، صفر درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة؛ مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.