طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ مساءً
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، صفر درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة؛ مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.

