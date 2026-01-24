Icon

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير Icon هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار Icon الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف Icon دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف Icon الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن Icon وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج سكني التذكير بأن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ.

موعد إيداع الدعم السكني

وتابع سكني ردًا على استفسارات بمنصة إكس بشأن موعد إيداع الدعم السكني، أنه يجب سداد الاقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

قد يهمّك أيضاً
الصندوق العقاري يودع مليارًا و34 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني

الصندوق العقاري يودع مليارًا و34 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني

توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني

توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد