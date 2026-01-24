طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع

أعاد برنامج سكني التذكير بأن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ.

موعد إيداع الدعم السكني

وتابع سكني ردًا على استفسارات بمنصة إكس بشأن موعد إيداع الدعم السكني، أنه يجب سداد الاقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.