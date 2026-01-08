طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند

Icon

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة مساند إنه يمكن عرض عقد العمل من خلال المنصة، وفي حال مرور سنتين على وصول العامل يمكن تجديد العقد من خدمة توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

