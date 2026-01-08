طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق التحالف : عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
قالت منصة مساند إنه يمكن عرض عقد العمل من خلال المنصة، وفي حال مرور سنتين على وصول العامل يمكن تجديد العقد من خدمة توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.