Icon

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر Icon حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة السواحل منها، في حين تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من منطقة الجوف.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار
السعودية اليوم

المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا...

السعودية اليوم
أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم