طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب في عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة، وتكوّن الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 38 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.