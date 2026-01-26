Icon

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon "جامعة الفيصل" وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن "أيام المهنة" Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب في عدة مناطق

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة، وتكوّن الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 38 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

