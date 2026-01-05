طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة ماطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما يبقى الطقس بارد إلى شديد البرودة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (20 – 40) كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.