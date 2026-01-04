Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية يمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تكون الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

