طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إنشاء مركز عمليات جديد في مطار أبها الدولي بالتعاون مع شركة تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير منطقة عسير، ليضاف إلى مراكز عملياته في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وليصبح أول شركة طيران سعودية تُشغّل رحلاتها من خمسة مراكز مختلفة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

واعتباراً من 29 مارس المقبل ، سيطلق طيران ناس المرحلة الأولى من رحلاته المباشرة من أبها إلى إحدى عشرة وجهة دولية وداخلية، منها ست وجهات دولية لكل من دبي والقاهرة واسطنبول وأديس أبابا، كوجهات دائمة إضافة إلى الكويت وطرابزون كوجهات موسمية، لتضاف إلى الوجهات الداخلية الخمس والقائمة حالياً من مطار أبها إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وتبوك، في حين سيتضاعف عدد الوجهات الدولية والداخلية المرتبطة بأبها بشكل تدريجي.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس “يمثل إطلاق مركز العمليات الجديد في أبها خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لبناء شبكة تشغيل وطنية متكاملة تغطي مختلف مناطق المملكة. وكوننا أول ناقل جوي سعودي يشغّل عملياته من خمسة مراكز رئيسية، فهذا يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تعزيز الربط الجوي، وتحفيز النمو الاقتصادي والسياحي في المناطق الواعدة، وفي منطقة عسير على وجه الخصوص.” وأضاف، ” هذا التوسع ليس قرارًا تشغيليًا بقدر ما هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الطيران والسياحة بالمملكة، ودعم مباشر لتحوّل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.”

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل 156 خط سير إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني هنا أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.