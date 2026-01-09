عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني

الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
أدّى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات ـ رحمه الله ـ، وذلك في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
ونقل سمو وزير الداخلية عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبناء وذوي الفقيد معالي الفريق سعيد القحطاني – رحمه الله – سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان قد أدّى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو والمعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، والقيادات الأمنية، وجمع من المواطنين.