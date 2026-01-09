عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني

Icon

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات ـ رحمه الله ـ، وذلك في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.

ونقل سمو وزير الداخلية عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبناء وذوي الفقيد معالي الفريق سعيد القحطاني – رحمه الله – سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد أدّى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب السمو والمعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، والقيادات الأمنية، وجمع من المواطنين.

