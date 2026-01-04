عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي (70) شاحنة إغاثية اليوم منفذ الوديعة الحدودي تحمل على متنها سلالًا غذائية وتمور وحقائب إيوائية وخيام تزن أكثر من (1.400) طن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متجهة إلى الجمهورية اليمنية.

كما تستمر مشاريع المركز في كل المحافظات اليمنية في قطاعات الصحة والإصحاح البيئي والمياه والزراعة والتعليم والدعم المجتمعي وغيرها.

وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق.