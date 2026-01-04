Icon

عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن

مواضيع ذات علاقة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي (70) شاحنة إغاثية اليوم منفذ الوديعة الحدودي تحمل على متنها سلالًا غذائية وتمور وحقائب إيوائية وخيام تزن أكثر من (1.400) طن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متجهة إلى الجمهورية اليمنية.

كما تستمر مشاريع المركز في كل المحافظات اليمنية في قطاعات الصحة والإصحاح البيئي والمياه والزراعة والتعليم والدعم المجتمعي وغيرها.
وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق.

