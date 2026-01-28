Icon

عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي”

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي”
المواطن - فريق التحرير

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير مساء اليوم ، بالشراكة مع غرفة أبها، ورشة تدريبية بعنوان «البيان الصحفي للاتصال المؤسسي – نماذج وممارسات»، والذي قدمها المدرب وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور يحيى القبعة، وذلك على مسرح غرفة أبها، بحضور عدد كبير من العاملين في الاتصال المؤسسي والإعلام والعلاقات العامة.

وقد تناول المتحدث خلال الورشة التدريبية، مفهوم البيان الصحفي المؤسسي، وأهميته، وآلية صياغته بشكل احترافي يواكب متطلبات الإعلام الحديث، إضافة إلى استعراض أبرز الأخطاء الشائعة في كتابة البيانات الصحفية وسبل معالجتها، وكذلك أنواع البيانات الصحفية، ونماذج وممارسات تطبيقية.

فيما شهدت الورشة التدريبية تفاعلاً ملحوظاً من الحضور من خلال المداخلات والنقاشات التي عززت المحاور، وأسهمت في تبادل الخبرات بين الحضور.

وفي ختام الورشة التدريبية، كرّم مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير الدكتور عيسى المستنير، المدرب الدكتور يحيى القبعة، فيما أتت هذه الورشة التدريبية ضمن برامج وفعاليات وأنشطة فرع هيئة الصحفيين، والهادفة لبناء وتنمية المهارات الإعلامية المتنوعة، وتطوير مهنة الصحافة، والارتقاء بالأداء الصحفي.

 

