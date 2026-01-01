عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق زاتكا تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة خلال 2025م الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة
قتل وأصيب عشرات الأشخاص في انفجار وقع في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، حسب ما أعلنت الشرطة باكراً صباح الخميس.
وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون لوكالة فرانس برس “وقع انفجار مجهول المصدر” مضيفاً “هناك عدة جرحى وعدة قتلى”.
وقع الانفجار قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة “لو كونستيلاسيون” التي يرتادها السياح بأعداد كبيرة، أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة.
وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية مبنى مشتعلًا وبجانبه فرق الإغاثة، وقال المتحدث إن “التدخل ما زال جارياً”.
وأوضحت الشرطة في بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل وأن حظراً جوياً فُرض فوق المنتجع.