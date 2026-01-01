Icon

عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٦ مساءً
عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا
المواطن - فريق التحرير

قتل وأصيب عشرات الأشخاص في انفجار وقع في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، حسب ما أعلنت الشرطة باكراً صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون لوكالة فرانس برس “وقع انفجار مجهول المصدر” مضيفاً “هناك عدة جرحى وعدة قتلى”.

وقع الانفجار قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة “لو كونستيلاسيون” التي يرتادها السياح بأعداد كبيرة، أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية مبنى مشتعلًا وبجانبه فرق الإغاثة، وقال المتحدث إن “التدخل ما زال جارياً”.

وأوضحت ⁠الشرطة في بيان ‌أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل ‍وأن حظراً جوياً فُرض فوق المنتجع.

