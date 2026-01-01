عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وضع حجر الأساس في الرياض لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025 بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدسية، أن مجموعات المستوطنين اقتحمت الأقصى في الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، منفذين جولات استفزازية في باحات المسجد.
وتواصل الجماعات الاستيطانية اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى، في إطار محاولات متواصلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.