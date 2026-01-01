عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن مجموعات المستوطنين اقتحمت الأقصى في الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، منفذين جولات استفزازية في باحات المسجد.

وتواصل الجماعات الاستيطانية اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى، في إطار محاولات متواصلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.