Icon

3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض Icon عش بصحة تصدر دليلًا إرشاديًا لفسحة مدرسية صحية ومتوازنة Icon ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء Icon بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر Icon سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. كيف تقود اهتمامات جمهور تيك توك صناعة الأخبار؟ Icon مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر قصصًا للأطفال عن الحرف اليدوية السعودية Icon ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي Icon مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بما يسهم في تعزيز الصحة الوقائية

عش بصحة تصدر دليلًا إرشاديًا لفسحة مدرسية صحية ومتوازنة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
عش بصحة تصدر دليلًا إرشاديًا لفسحة مدرسية صحية ومتوازنة
المواطن - واس

أصدرت مبادرة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة دليل “فسحة عش بصحة” الموجّه لأولياء الأمور والطلبة والمهتمين بالتغذية الصحية؛ بهدف دعم تبنّي خيارات غذائية صحية داخل البيئة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الصحة الوقائية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

ويتضمن الدليل مجموعة من وصفات الفسحة المدرسية المفيدة واليومية، إلى جانب إرشادات عملية لاختيار مكونات متوازنة، وتقديم بدائل صحية تسهم في تحسين جودة الغذاء للأطفال، ورفع الوعي بالسلوكيات الغذائية السليمة، بما يدعم النمو الصحي ويعزز العادات الغذائية السليمة لدى الأطفال.

ويأتي الدليل ثمرةً للتكامل بين وزارة الصحة ممثلةً بـ “عش بصحة”، ووزارة التعليم، عبر إدماج مفاهيم التغذية الصحية ضمن البيئة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الوعي الغذائي لدى الطلبة، وتطبيق ممارسات صحية عملية تدعم نموهم وسلامتهم.

ودعت مبادرة “عِش بصحة” أولياء الأمور والمهتمين بالصحة الغذائية إلى الاستفادة من دليل وصفات الفسحة المدرسية المفيدة واليومية، المتاح عبر الرابط التالي: ‏هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد