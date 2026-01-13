عطل في منصة إكس لدى آلاف المستخدمين حول العالم

واجه آلاف المستخدمين حول العالم صعوبة في استخدام منصة التواصل الاجتماعي “إكس” يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع داون ديتكتور.

وأظهر داون ديتكتور، الذي يرصد حالات انقطاع الخدمة من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر ومستخدمين، أن عدد البلاغات عن مشكلات في منصة إكس في الولايات المتحدة تخطى الـ22,900 بلاغ حتى الساعة 9:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:19 مساءً بتوقيت الرياض).

ويواجه مستخدمو “إكس”، المملوكة لإيلون ماسك، في دول عربية أيضًا منها السعودية ومصر مشكلات في استخدام المنصة.

وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بالعطل عما يُظهره موقع داون ديتكتور، لأن هذه البلاغات يقدمها المستخدمون أنفسهم للموقع، بحسب “رويترز”.