علماء يبتكرون نظامًا يتيح نقل البيانات في الهواء الطلق

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نظام مبتكر للاتصالات بالضوء المرئي (VLC) يستخدم أضواء (LED) لنقل البيانات بشكل مستقر حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وبسرعات تصل إلى 3.48 ميغابايت في الثانية على مسافات تصل إلى عدة أمتار، هذا ما توصل إليه علماء من جامعة طوكيو للتقنية في اليابان.

وتعتمد تقنية (VLC) على الضوء المنبعث من مصابيح (LED) لنقل البيانات بعيدًا عن موجات الراديو التقليدية، مما يجعل الاتصالات أكثر موثوقية في البيئات المزدحمة أو المعرّضة للتداخل، مثل: الشبكات اللاسلكية التقليدية التي تواجه قيودًا تنظيمية.
ويعتمد النظام المبتكر على حواف النبضات الضوئية الصاعدة، مما يجعله أكثر مقاومة لتغيرات عرض النبض الناتجة عن خصائص (LED)، وجهاز استقبال مزود بعدة خلايا ضوئية وفلاتر ضيقة النطاق لتقليل تأثير الضوء الخلفي، مما يضمن أداءً موثوقًا في البيئات الخارجية.

وأشار العلماء، إلى أن هذا النظام يعزز السلامة في ظروف القيادة العادية أو مع السيارات ذاتية القيادة، وباستخدام (VLC) مبتكر ومنخفض التكلفة، أصبح من الممكن تحويل البنية التحتية للمدن إلى شبكة اتصالات ضوئية، مما يفتح المجال لتطبيقات ذكية في النقل والمراقبة والسلامة، بعيدًا عن قيود الراديو التقليدي، وتُعدُّ هذه التقنية واعدة بشكل خاص في أنظمة النقل الذكية (ITS)، ويمكن أن تصبح إشارات المرور وأعمدة الإنارة منصات للبنية التحتية لنقل البيانات إلى السيارات.

