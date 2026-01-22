عوالق ترابية على شرورة حتى الثالثة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن عوالق ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1 – 3) كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 3 مساءً.