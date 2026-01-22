Icon

عوالق ترابية على شرورة حتى الثالثة مساء 

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
عوالق ترابية على شرورة حتى الثالثة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن عوالق ترابية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1 – 3) كلم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 3 مساءً.

