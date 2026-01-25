Icon

عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم بالإنذار الأحمر، من تكوّن عوالق ترابية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا ويدمة وخباش، وتشمل تأثيراتها المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم أو أقل.

وبيّن أنَّ الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 من صباح الغد.

