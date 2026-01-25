حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم بالإنذار الأحمر، من تكوّن عوالق ترابية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا ويدمة وخباش، وتشمل تأثيراتها المصاحبة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم أو أقل.
وبيّن أنَّ الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 من صباح الغد.