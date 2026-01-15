عودة طاقم من محطة الفضاء الدولية للأرض بسبب مشكلة صحية

هبطت كبسولة الفضاء “كرو دراجون” التابعة لشركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” بسلام في المحيط الهادئ قبالة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، وعلى متنها طاقم من أربعة أفراد في رحلة عودة طارئة إلى الأرض بعد تعرض أحد رواد الفضاء لمشكلة صحية طارئة.

وأوضحت الشركة أن الكبسولة هبطت بالمظلات في مياه البحر الهادئة قبالة سان دييجو مختتمة عملية هبوط استغرقت ‌أكثر من 10 ‌ساعات من محطة الفضاء الدولية وعودة إلى الأرض عبر الغلاف الجوي صاحبها احتكاك ناري.

وهذه هي المرة الأولى التي تنهي ‌فيها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مهمة طاقم بمحطة الفضاء الدولية بسبب حالة صحية طارئة، ولم تحدد الوكالة طبيعة المشكلة الصحية التي تعرض لها أحد أفراد الطاقم.