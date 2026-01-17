رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفاد مراسل “العربية/الحدث” بأن الطائرات الإسرائيلية كثّفت قصفها على حيّي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي الشجاعية.
كما نفّذت مقاتلات إسرائيلية غارات على عدد من الأهداف في بلدتي خزاعة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع، وسط إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية الإسرائيلية المقامة قرب ما يُعرف بـ”الشريط الأصفر”، الفاصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي ومناطق تواجد الفلسطينيين.