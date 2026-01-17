Icon

غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة 

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل “العربية/الحدث” بأن الطائرات الإسرائيلية كثّفت قصفها على حيّي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي الشجاعية.

كما نفّذت مقاتلات إسرائيلية غارات على عدد من الأهداف في بلدتي خزاعة وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع، وسط إطلاق نار كثيف من الأبراج العسكرية الإسرائيلية المقامة قرب ما يُعرف بـ”الشريط الأصفر”، الفاصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي ومناطق تواجد الفلسطينيين.

