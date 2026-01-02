غدًا أول قمر عملاق في 2026

يستعد العالم العربي مساء يوم غدٍ، لمشاهدة أول قمر عملاق لهذا العام، حيث سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد نتيجة اقترابه النسبي من الأرض وسيكتمل بدر هذا اليوم بنسبة إضاءة تقارب 99.6%.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مصطلح القمر العملاق يطلق على البدر الذي يحدث بالقرب من أقرب نقطة في مدار القمر حول الأرض والمعروفة باسم الحضيض القمري.

وبين أن القمر يصنف عملاقًا إذا كانت مسافته من الأرض أقل من المتوسط وحسب الحسابات سيكون القمر ليلة السبت على بعد حوالي 362,312 كيلومترًا ما يجعله ضمن نطاق الأقمار العملاقة نسبيًا.

وأشار أبو زاهرة إلى أن اكتمال البدر يحدث عندما يكون القمر على زاوية 180 درجة تقريبًا من الشمس، وسيقع الاكتمال يوم السبت الساعة 01:02 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ورغم أن القمر يكون مكتملًا لفترة قصيرة من الوقت إلا أنه يظهر مستديرًا طوال الليل تقريبًا.

ولفت الانتباه إلى أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وقد يظهر بلون برتقالي دافئ بسبب تشتت الغبار والجزيئات الجوية للأشعة الزرقاء قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض الفضي المألوف بعد ارتفاعه في السماء.

وأفاد أن البدر العملاق سيصادف اقترانًا بصريًا مع كوكب المشتري في نفس الليلة، حيث سيظهر كوكب المشتري قريبًا نسبيًا من القمر بعد الغروب، ولن يكون الاقتران نتيجة قرب حقيقي بينهما في الفضاء بل مجرد تقارب زاوي على السماء يتيح للراصدين رؤية القمر العملاق والمشتري معًا في مشهد فلكي رائع.

يُشار إلى أنه لا يترتب على القمر العملاق أي تأثيرات غير طبيعية على الأرض وأبرز تأثيره الطبيعي هو ارتفاع المد الحضيضي نتيجة تواجد الشمس والأرض والقمر على خط واحد ما يؤدي إلى ارتفاع أكبر للمد وانخفاض أعمق للجزر مقارنة بالمعدل المعتاد.