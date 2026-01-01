غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يوم غدٍ الجمعة، منعطف الحسم والتتويج من خلال إقامة أشواط كؤوس الملك عبدالعزيز لكل فئة بمسابقة الملواح، وستكون الانطلاقة عبر ستة أشواط للمُلاك الدوليين لفئات شاهين فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس.

ويتنافس الدوليون عبر مساري المُلاك والمحترفين في أشواط التتويج على كؤوس الملك عبدالعزيز للفئات المختلفة مباشرة.

ويجمع المهرجان هذا العام متنافسين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.



وكان الصقارون المحليون بمساراتهم المختلفة (نخبة – محترفين – مُلاك – هواة) خاضوا، خلال الأيام الماضية، 53 شوطًا تأهيليًا، كان ختامها اليوم الخميس عبر أشواط نخبة المحليين، وشهدت الأشواط التأهيلية للمحليين تأهل 10 فائزين من كل شوط للمنافسة على أشواط كؤوس الملك عبدالعزيز.

كما يقام غدًا الجمعة -لأول مرة- بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، شوط المدارس الذي ينظمه نادي الصقور السعودي؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية وتعريف النشء بعالم الصقور والصقارة ونقل موروث الآباء والأجداد، ويشارك في الشوط 200 طالبٍ وطالبة تتراوح أعمارهم بين (7 – 17) عامًا، تم اختيارهم بعد عملية تنسيق كبيرة نفذها النادي مع عدد من المدارس شملت زيارات ميدانية ولقاءات تعريفية، كما يقام ضمن فعاليات اليوم ذاته شوط صقار المستقبل، وهو الشوط الذي اعتاد النادي على إقامته بعد القبول الكبير الذي وجده وسط النشء وأولياء أمورهم.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي يقام وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين في الرياض، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال.