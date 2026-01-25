Icon

جراء رياح عاتية

غرينلاند تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
غرينلاند تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

غرقت عاصمة غرينلاند في ظلام دامس نهاية الأسبوع بعد أن تسببت رياح عاتية في عطل بشبكة توزيع الكهرباء، وفقًا لما أعلنته شركة الكهرباء الحكومية.

وانقطعت الكهرباء عن نوك التي يقطنها نحو (20) ألف نسمة، وتعتمد في معظمها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، حوالي الساعة (00,30) ليوم السبت، وتأثرت خدمة الإنترنت كذلك.

وبعد ثلاث ساعات عادت الكهرباء جزئيًا في بعض المناطق، حيث ذكرت شركة الكهرباء “نوكيسيورفيت” أن الرياح العاتية تسببت في عطل في شبكة نقل الكهرباء، وأنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي عبر محطة احتياطية لتوليد الطاقة.

