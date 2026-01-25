غرينلاند تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
غرقت عاصمة غرينلاند في ظلام دامس نهاية الأسبوع بعد أن تسببت رياح عاتية في عطل بشبكة توزيع الكهرباء، وفقًا لما أعلنته شركة الكهرباء الحكومية.
وانقطعت الكهرباء عن نوك التي يقطنها نحو (20) ألف نسمة، وتعتمد في معظمها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، حوالي الساعة (00,30) ليوم السبت، وتأثرت خدمة الإنترنت كذلك.
وبعد ثلاث ساعات عادت الكهرباء جزئيًا في بعض المناطق، حيث ذكرت شركة الكهرباء “نوكيسيورفيت” أن الرياح العاتية تسببت في عطل في شبكة نقل الكهرباء، وأنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي عبر محطة احتياطية لتوليد الطاقة.