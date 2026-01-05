فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أعلنت جامعة الجوف ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بالتعاون مع الكلية التطبيقية عن فتح باب القبول لـ16من برامج الدبلومات الحضورية النوعية -بمقابل مالي-، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، بالمقر الرئيس.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة للتقديم: التعقيم، الترميز الطبي، السكرتارية الطبية، مكافحة العدوى، فني تقنية النظارات، الوسائط التفاعلية وتصميم الويب، علم البيانات، الحوسبة التطبيقية وتقنية الشبكات، البرمجة، صيانة الحاسب.
كما تشمل البرامج تقنية هندسة الإلكترونيات، المحاسبة، التسويق، تكنولوجيا حماية البيئة، الصحة والسلامة المهنية، مقدمو الرعايات بالحضانات.