فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف

أعلنت جامعة الجوف ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بالتعاون مع الكلية التطبيقية عن فتح باب القبول لـ16من برامج الدبلومات الحضورية النوعية -بمقابل مالي-، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، بالمقر الرئيس.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة للتقديم: التعقيم، الترميز الطبي، السكرتارية الطبية، مكافحة العدوى، فني تقنية النظارات، الوسائط التفاعلية وتصميم الويب، علم البيانات، الحوسبة التطبيقية وتقنية الشبكات، البرمجة، صيانة الحاسب.

كما تشمل البرامج تقنية هندسة الإلكترونيات، المحاسبة، التسويق، تكنولوجيا حماية البيئة، الصحة والسلامة المهنية، مقدمو الرعايات بالحضانات.