Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الجوف ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بالتعاون مع الكلية التطبيقية عن فتح باب القبول لـ16من برامج الدبلومات الحضورية النوعية -بمقابل مالي-، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، بالمقر الرئيس.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة للتقديم: التعقيم، الترميز الطبي، السكرتارية الطبية، مكافحة العدوى، فني تقنية النظارات، الوسائط التفاعلية وتصميم الويب، علم البيانات، الحوسبة التطبيقية وتقنية الشبكات، البرمجة، صيانة الحاسب.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا

جامعة الجوف تفتح باب القبول لـ 15 من برامج الدراسات العليا غدًا

سلطان بن سلمان يقود شراكة علمية لتعزيز البحث العلمي في مجال الإعاقة

سلطان بن سلمان يقود شراكة علمية لتعزيز البحث العلمي في مجال الإعاقة

كما تشمل البرامج تقنية هندسة الإلكترونيات، المحاسبة، التسويق، تكنولوجيا حماية البيئة، الصحة والسلامة المهنية، مقدمو الرعايات بالحضانات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد