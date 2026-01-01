فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة

أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المستشفى الأهلي العربي بقطاع غزة (50) عملية جراحية متقدمة متخصصة في العظام، وقدم خدماته لـ (402) مريض في عيادة طب العظام، ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام المقام خلال الفترة من 5 وحتى 27 ديسمبر 2025م.

ويأتي المشروع في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.