Icon

فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة Icon ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث Icon “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا Icon القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره Icon حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ Icon قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة Icon موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين Icon زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة Icon هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة

فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المستشفى الأهلي العربي بقطاع غزة (50) عملية جراحية متقدمة متخصصة في العظام، وقدم خدماته لـ (402) مريض في عيادة طب العظام، ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام المقام خلال الفترة من 5 وحتى 27 ديسمبر 2025م.

ويأتي المشروع في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان

سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة
العالم

غرق مئات الخيام يفاقم الكارثة الإنسانية للنازحين...

العالم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 إلى...

السعودية اليوم
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
آخر الاخبار

10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء...

آخر الاخبار
قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة
السعودية اليوم

قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط...

السعودية اليوم