فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟
أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المستشفى الأهلي العربي بقطاع غزة (50) عملية جراحية متقدمة متخصصة في العظام، وقدم خدماته لـ (402) مريض في عيادة طب العظام، ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام المقام خلال الفترة من 5 وحتى 27 ديسمبر 2025م.
ويأتي المشروع في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.